Россиянам раскрыли, как защитить свою личность в условиях регулярного наблюдения

Цифровая приватность давно перестала быть личным делом каждого — сегодня это поле непрекращающейся борьбы между пользователем и корпорациями, собирающими его данные. Архитектор Big Data-систем Александр Сулейкин поясняет: каждый наш шаг в Сети фиксируется, анализируется и превращается в инструмент для ультраточечного таргетинга. Компании сегментируют аудиторию, выявляют общие интересы и используют эти сведения для формирования персонализированных предложений. Это бизнес-модель, построенная на цифровых следах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Но даже осознанное поведение в соцсетях не гарантирует безопасность. Эксперт подчеркивает: даже те, кто принципиально не ведет онлайн-профили, все равно оставляют данные — через поисковые запросы, использование сервисов или даже разговоры в присутствии умных колонок. Голосовые помощники постоянно активируются для распознавания ключевых слов, а фрагменты диалогов могут отправляться в облако для анализа. Они знают, когда вы дома, что интересует и какие привычки определяют ваш день.

По его словам, последствия такого всеобъемлющего сбора проявляются не только в навязчивой рекламе. Это вопрос контроля над личным пространством — ваши предпочтения, слабости и даже расписание дня становятся товаром. Сулейкин рекомендует базовые, но эффективные меры: режим инкогнито для анонимного серфинга, двухфакторная аутентификация для защиты аккаунтов и осознанное управление настройками умных устройств. Микрофоны можно отключать, историю запросов — удалять, а колонку — выносить из комнат, где ведутся личные разговоры.

Эксперт добавил, что в современном мире абсолютная анонимность недостижима, но каждый может снизить степень своего цифрового воздействия. Ключевое — не технологическая грамотность сама по себе, а привычка регулярно пересматривать настройки безопасности и ограничивать доступ к своей жизни. В конце концов, ваши данные должны работать на вас, а не против вас.

