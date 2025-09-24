Россиянам раскрыли ситуацию на отечественном рынке киберстрахования

Ощущая полную безнаказанность и причастность к кибервойне, хакеры ведут тотальные атаки на организации любого масштаба. Как отметил в интервью радио Sputnik президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович, в такой ситуации киберстрахование становится одним из немногих инструментов финансовой защиты.

Эксперт пояснил, что успешная атака всегда угрожает тремя ключевыми свойствам данных: конфиденциальностью, когда информация утекает к злоумышленникам, доступностью, когда компании лишаются доступа к собственным системам, и целостностью, когда данные уничтожаются или подменяются. Пик интереса к киберстрахованию в России пришелся на 2017 год, а с 2018 года, с введением закона о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ), проблема стала осознаваться на государственном уровне.

Однако, по мнению Масаловича, одной страховки недостаточно. Необходима трехкомпонентная защита: самостоятельные меры безопасности компаний, которые только начинают внедряться, эффективная работа правоохранительных органов, где уровень раскрываемости пока невысок, и грамотное восстановление после инцидентов.

Он резюмировал, что ключевыми итогами становятся необходимость воспринимать кибербезопасность как элемент национальной обороны и соблюдение цифровой гигиены на уровне каждой организации. Даже при наличии страховки резервное копирование данных и их распределенное хранение остаются базовой практикой для минимизации ущерба.

