Россиянам раскрыли, возможен ли штраф за выброшенный в мусорный контейнер ноутбук

Выброс старого ноутбука в обычный мусорный контейнер может привести к неожиданным финансовым последствиям. Как пояснил в интервью NEWS.ru юрист Михаил Салкин, содержащиеся в устройствах литий-ионные аккумуляторы официально классифицируются как отходы второго класса опасности, что требует их специальной утилизации.

По его словам, особенностью современных портативных компьютеров стала конструктивная интеграция источников питания, делающая невозможным их самостоятельное извлечение. В связи с этим на переработку должен сдаваться весь электронный прибор целиком, поскольку даже разряженные батареи сохраняют потенциальную угрозу для окружающей среды.

Юрист подчеркнул, что за нарушение установленных правил обращения с опасными отходами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Санкции данной нормы предполагают наложение денежного взыскания на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, хотя на практике привлечение к ответственности за единичное нарушение остается достаточно редким случаем.

По его мнению, осведомленность о правильном порядке утилизации электронной техники позволяет не только избежать штрафных санкций, но и внести вклад в сохранение экологической безопасности. Специализированные пункты приема обеспечивают профессиональную переработку опасных компонентов, предотвращая их негативное воздействие на окружающую среду.

