Россиянам рассказали, что необходимо знать при покупке жилья

Покупка жилья — ответственный шаг, где каждая деталь имеет значение. Финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», на какие документы нужно обратить особое внимание, чтобы не стать жертвой мошенников или не получить «в наследство» чужие долги.

По его словам, ключевой документ — свежая выписка из ЕГРН, которая покажет настоящего владельца, историю приобретения жилья, обременения и кадастровые данные. Кроме того, важно проверить: правоустанавливающие документы — договоры купли-продажи, дарения, свидетельства о наследстве, паспорт продавца — соответствие данных в документах, согласие супруга — если квартира приобреталась в браке, прописанных жильцов — особенно детей, чьи права защищены законом, долги по ЖКХ — чтобы не платить за предыдущего владельца.

Эксперт подчеркнул, что неучтенные перепланировки, скрытые обременения или незарегистрированные жильцы могут привести к судебным разбирательствам, финансовым потерям или даже признанию сделки недействительной.

По его мнению, тщательная проверка документов — залог безопасной сделки. При малейших сомнениях стоит обратиться к юристу, а сэкономленные на экспертизе деньги могут обернуться миллионными убытками.

Ранее сообщалось, что россиянам в рамках борьбы с мошенниками могут перестать продавать квартиры за наличные.