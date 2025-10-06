Россиянам рассказали, как вернуть деньги за поездку, если в загранпаспорте ошибка

Десятки российских туристов столкнулись с сорванным отдыхом из-за дефектов в заграничных паспортах, где текстовые данные наложились на ключевые графы документа. Такие паспорта признаются недействительными, что запрещает выезд за границу согласно действующему регламенту таможенной службы. Эксперт по туризму Николай Мельник поясняет, что при обнаружении ошибки на паспортном контроле путешественник должен немедленно уведомить туроператора для минимизации финансовых потерь. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, хотя отказ от поездки не считается форс-мажором, турист может рассчитывать на частичный возврат средств за невозвратные услуги — трансфер, медицинскую страховку и обратный авиабилет, тогда как стоимость перелета в пункт назначения и первая ночь в отеле обычно не компенсируются.

Эксперт подчеркнул, что для возмещения ущерба рекомендуется подавать иск к ведомству, выдавшему паспорт, однако доказать его вину проблематично — при получении документа граждане подписывают акт об отсутствии ошибок. Дополнительно можно обратиться в суд с иском на турагентство, если менеджер не проверил паспорт при оформлении тура.

Ранее он назвал страны, в которые нельзя будет попасть с загранпаспортом старого типа.