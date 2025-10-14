Россиянам рекомендовали перейти с устаревшей Windows 10 на российские ОС или Linux

С 14 октября Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, что означает прекращение выпуска обновлений безопасности и технической помощи для большинства пользователей. Хотя операционная система продолжит функционировать, ее постепенная уязвимость перед киберугрозами становится неизбежной, отмечает эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в краткосрочной перспективе переход на новую ОС не является критически срочным — у пользователей есть несколько месяцев для взвешенного решения. Однако со временем отсутствие патчей безопасности превратит Windows 10 в легкую мишень для злоумышленников, особенно учитывая популярность этой платформы среди российских пользователей. Эксперт предупреждает, что попытки нелегально получить обновления через сомнительные источники лишь усугубят риски.

Эксперт подчеркнул, что в качестве альтернатив рассматриваются два основных сценария: переход на Windows 11 или освоение российских и Linux-подобных операционных систем. Первый вариант сопряжен с трудностями легального получения дистрибутива, второй — с периодом адаптации к новому интерфейсу, хотя современные оболочки максимально приближены к привычной Windows. При этом Ульянов подчеркивает, что меньшая распространенность альтернативных ОС делает их менее привлекательными для киберпреступников.

По его мнению, долгосрочной перспективе сохранение Windows 10 приведет к накоплению уязвимостей и постепенному отказу сторонних программ от поддержки устаревшей платформы. Особую опасность представляет использование незащищенных браузеров для финансовых операций. Таким образом, хотя моментальной необходимости в переходе нет, планомерная миграция на современные операционные системы становится необходимым условием безопасной цифровой жизни, требующей обдуманных действий без излишней поспешности.

