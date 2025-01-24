Россиянам сообщили о рассылке через Telegram опасного вируса

Мошенники распространяют опасный вирус через мессенджер Telegram. Об этом сообщили правоохранители в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

По утверждению полицейских, аферисты рассылают в Telegram видеофайлы, которые содержат в себе троян под названием Mamont. Данный вирус считывает СМС, push-уведомления, а также фото из галереи. Он вдобавок способен разослать зараженный файл всем контактам через мессенджер. В итоге мошенники получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе к платежным средствам жертвы.

«От кого бы вам ни пришло сообщение с неизвестным файлом, ни в коем случае не следует его открывать!» — предупредили россиян.

Полицейские также сообщили, что все зараженные трояном Mamont файлы имеют в своем названии слово «видео». Им же сопровождают текст, который рассылают вместе с роликом. Например, потенциальных жертв спрашивают, не они ли изображены на присланном видео.

Ранее сообщалось, что в работе Рунета зафиксирован очередной масштабный сбой. Некоторые веб-ресурсы либо не открываются вовсе, либо загружаются со значительными задержками. У некоторых людей также стали наблюдаться проблемы с работой Telegram.