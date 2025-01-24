Россияне сообщили о масштабном сбое в работе Рунета

В российском сегменте интернета произошел серьезный сбой. Многие пользователи сообщают о затруднениях — некоторые веб-ресурсы либо не открываются вовсе, либо загружаются со значительными задержками. У некоторых людей также наблюдаются проблемы с работой Telegram. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Около 11:00 мск россияне в интернете начали сообщать о сбоях в сетевой инфраструктуре. Сообщения о проблемах приходят от пользователей крупнейших операторов связи. Стриминговые платформы и мессенджеры функционируют с перебоями, а сайты ведущих российских компаний не открываются.

Напомним, последний значительный сбой в Рунете был зафиксирован 14 января, восстановление работы началось приблизительно через полчаса после его возникновения.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф» на 11:23 мск, сложности замечаются у операторов МТС, «Мегафон» и T2. Люди жалуются как на отсутствие доступа к мобильному интернету, так и к домашним подключениям.

Ранее сообщалось, что ChatGPT перестал работать по всему миру из-за русских хакеров.