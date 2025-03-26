Россияне пожаловались на массовый сбой в работе СБП
Сбой произошел в работе СБП: россияне не могут переводить деньги
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В работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдаются серьезные неполадки. Уже около часа пользователи сталкиваются с проблемами при совершении денежных переводов. Согласно сообщениям клиентов различных банков, функциональность переводов и платежей временно недоступна.
На СБП, по всей видимости, совершена масштабная кибератака. Множество пользователей сообщают о невозможности проведения операций с денежными средствами.
Сайт Downdetector зафиксировал резкий всплеск жалоб, превышающий полторы тысячи за последний час, что может указывать на хакерское вмешательство в работу инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что масштабная кибератака парализовала работу «Лукойла».