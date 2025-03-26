Россияне пожаловались на массовый сбой в работе СБП

В работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдаются серьезные неполадки. Уже около часа пользователи сталкиваются с проблемами при совершении денежных переводов. Согласно сообщениям клиентов различных банков, функциональность переводов и платежей временно недоступна.

На СБП, по всей видимости, совершена масштабная кибератака. Множество пользователей сообщают о невозможности проведения операций с денежными средствами.

Сайт Downdetector зафиксировал резкий всплеск жалоб, превышающий полторы тысячи за последний час, что может указывать на хакерское вмешательство в работу инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что масштабная кибератака парализовала работу «Лукойла».