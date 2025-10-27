Россиянин подорвался при попытке вскрыть собственный сейф без ключей

В Нижнем Новгороде пожилой мужчина пострадал, когда попытался нештатно открыть собственный сейф с боеприпасами. Произошел взрыв, об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на данные, появившиеся у телеграм-канала BAZA. ЧП произошло в Нижнем Новгороде в одном из жилых домов, расположенных на улице Карла Маркса. Там 90-летний мужчина где-то забыл ключ от сейфа, в котором хранил боеприпасы. Он решил открыть сейф нештатно, с помощью болгарки. Все это плохо закончилось.

«Дедушка стал резать сейф, искры попали на порох, он воспламенился, потом произошел взрыв», — указал микроблог.

Ранее сообщалось о взрыве в Сочи. В этом курортном городе взорвалась газовоздушная смесь в многоэтажке. Трагедия привела к гибели одного человека и травмированию еще одного. По данным МЧС, оба — несовершеннолетние.