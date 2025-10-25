В Сочи произошел взрыв газа в многоэтажке

В ночь на 25 октября в Центральном районе Сочи (ул. Тимирязева) прогремел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании поступил в 01:10 мск, а уже в 01:17 мск прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что хлопок произошел в квартире на 4-м этаже. После взрыва возникло возгорание, охватившее площадь в 15 квадратных метров.

Трагедия привела к гибели одного человека и травмированию еще одного. По данным МЧС, оба — несовершеннолетние. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Из здания были эвакуированы 70 жильцов. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

