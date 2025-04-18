Россиянин попал в аварию в Бангкоке из-за привычки местных жителей

Модель из России Никита Матвеев попал в аварию в Бангкоке из-за мокрой дороги. Ее полили водой по новогодней традиции местных жителей. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

В Бангкоке сейчас празднуют Сонгкран, новый год по местному календарю. По традиции жители страны обливаются водой и поливают ею же прилегающую территорию. Этого не учел россиянин, который двигался по дороге на мотороллере.

«Никита не справился с управлением и влетел в бордюр. В результате сломал бедро», — указал микроблог.

В итоге Матвеев попал в больницу, где ему пришлось выложить за операцию 700 тыс. руб. Сейчас он может передвигаться исключительно на костылях.

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