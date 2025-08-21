Россиянин пропал в море во время купания в Таиланде

В Таиланде, на глазах у своей девушки, во время плавания в море исчез россиянин, унесенный мощными волнами. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Происшествие случилось примерно в 00:30 (20:30 мск) 21 августа на пляже в районе Таланг, расположенном на тайском острове Пхукет. В полицию обратилась 24-летняя Камила Шарипова, сообщившая об исчезновении своего спутника.

Девушка рассказала, что они с 35-летним Денисом Коненковым решили искупаться в море после полуночи, но во время заплыва столкнулись с сильным волнением. В какой-то момент, Коненков помог девушке выбраться на берег, оттолкнув ее в сторону, а сам был унесен волной в открытое море.

Из-за ночного времени суток и плохой видимости, поисковые работы не смогли начаться немедленно. Утром на место происшествия были направлены водолазы для проведения поисковой операции в море.

