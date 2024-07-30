Россиянин пытался вывезти за границу одиннадцать бивней краснокнижного моржа

В багаже пассажира аэропорта Домодедово нашли одиннадцать бивней краснокнижного моржа, сообщила пресс-служба таможни воздушной гавани.

Останки моржа перевозил 48-летний россиянин. Он вылетал в Египет. Мужчина рассказал, что является коллекционером костяных изделий, но разрешительные документы на вывоз бивней из страны у него отсутствуют, поскольку он приобрел их на блошином рынке.

Бивни моржа были отправлены на экспертизу в Дарвиновский музей. Выяснилось, что останки млекопитающего представляют культурную ценность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что гражданин КНР пытался вывезти из России украшения на пять миллионов рублей.