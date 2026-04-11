Россиянин расправился с котом на глазах у сына и использовал труп как бросковое оружие
В одном из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области развернулась шокирующая сцена с участием отца и его малолетнего ребенка. Мужчина 42 лет жестоко убил кота, причем все происходило буквально в нескольких шагах от четырехлетнего мальчика. Источником информации стала Lenta.ru, ссылающаяся на телеграм-канал «Mash на Мойке».
Детали произошедшего поржают жестокостью. Сначала фигурант вынес животное из помещения продуктового магазина. Расправа произошла на улице, однако ребенок находился рядом и видел все своими глазами. Но и после этого взрослый не остановился: он зашел обратно в торговую точку и запустил мертвое тело кота в сторону продавца. Причины такой вспышки бешенства до сих пор остаются загадкой.
Следствие настаивает на жесткой мере пресечения. Правоохранители ходатайствуют перед судом о помещении подозреваемого под стражу на ближайшие два месяца. В деле фигурирует отягчающее обстоятельство — у мужчины уже имеется непогашенная судимость за прошлые преступления.
