Россиянин расправился с котом на глазах у сына и использовал труп как бросковое оружие

В одном из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области развернулась шокирующая сцена с участием отца и его малолетнего ребенка. Мужчина 42 лет жестоко убил кота, причем все происходило буквально в нескольких шагах от четырехлетнего мальчика. Источником информации стала Lenta.ru , ссылающаяся на телеграм-канал «Mash на Мойке».

Детали произошедшего поржают жестокостью. Сначала фигурант вынес животное из помещения продуктового магазина. Расправа произошла на улице, однако ребенок находился рядом и видел все своими глазами. Но и после этого взрослый не остановился: он зашел обратно в торговую точку и запустил мертвое тело кота в сторону продавца. Причины такой вспышки бешенства до сих пор остаются загадкой.

Следствие настаивает на жесткой мере пресечения. Правоохранители ходатайствуют перед судом о помещении подозреваемого под стражу на ближайшие два месяца. В деле фигурирует отягчающее обстоятельство — у мужчины уже имеется непогашенная судимость за прошлые преступления.

Ранее сообщалось, что пьяный житель ДНР устроил кровавую расправу над товарищем из-за миски корма.