Кот или жизнь: пьяный житель ДНР устроил кровавую расправу над товарищем из-за миски корма

Житель Донецкой Народной Республики лишил жизни своего друга после того, как тот отказался выполнить просьбу — покормить кота. Об этом сообщает телеграм-канал республиканского МВД.

По данным правоохранителей, мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин квартиры попросил собутыльника покормить питомца, но получил отказ. Это спровоцировало ярость злоумышленника. Он избил товарища, который скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Его действия квалифицированы по статье об убийстве. Все необходимые материалы переданы в республиканское Следственное управление СК России для дальнейшего расследования.

Ранее в США пастор погиб от рук озверевших подростков, нападавших на его внука.