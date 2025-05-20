Умер россиянин, впавший в кому после прыжка с пирса в Турции

После неудачного прыжка с пирса в турецком отеле «Адам и Ева» россиянин, находившийся в состоянии комы, скончался. Как сообщил телеграм-канал SHOT, перелет в Москву оказался для него фатальным.

Недавно стало известно, что во время отдыха с друзьями в Анталье мужчина пережил клиническую смерть. Прыжок с пирса обернулся трагедией из-за недостаточной глубины, что привело к серьезным травмам. В медицинском учреждении у него диагностировали клиническую смерть, перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и травму легкого.

29-летний массажист Никита Чистокистов был экстренно доставлен в Москву накануне вечером и направлен в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Однако организм не справился с нагрузкой, вызванной транспортировкой, и мужчина умер во время перевозки в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что парализованного россиянина не могут перевезти с Филиппин в РФ третий месяц.