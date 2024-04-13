Россиянин в одиночку дал отпор мужчине с ножом и оружием в ТЦ Сиднея

Мужчина дал отпор агрессору, который ворвался в австралийский торговый центр с ножом и убил шестерых посетителей. Об этом сообщает 7NEWS, ссылаясь на слова очевидцев произошедшего. Они утверждают, что бдительность и самозащиту проявил россиянин.

Мужчина, который устроил нападение на людей в торговом центре, распугал толпу. Однако во время передвижения на эскалаторе один из посетителей накричал на злоумышленника и смог уйти от атаки. Очевидцы посчитали, что отважным мужчиной оказался россиянин.

«Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке нападавшему "Не подходи!"… Именно он дал отпор нападавшему», — рассказывает ведущий телеэфира.

При этом русскоговорящий посетитель использовал столб от ограждения, чтобы преступник не подступился к нему ни на шаг. По словам других очевидцев, столбом мужчина также заблокировал выход к детским комнатам и отпугнул от них неадеквата. Видео с героем разлетелось в Сети, теперь его ищут благодарные родители юных посетителей ТЦ.

Отметим, что посольство России в Австралии пока не располагает данными о россиянах в ТЦ Сиднея.

Напомним, атака на людей произошла в торговом центре Westfield Bondi Junction 13 апреля. Мужчину, совершившего нападение, ликвидировали. Пострадали как минимум семь человек, а шестеро погибли.