Мужчина устроил массовую резню в торговом центре в Сиднее, Австралия. Местные власти и полиция предварительно называют атаку террористическим актом. The Guardian сообщает, что количество жертв снова выросло.

По предварительной информации, мужчина ворвался в торговый центр Westfield Bondi Junction с огнестрельным оружием и ножом. В этот момент в здании находилось множество людей. Злоумышленнику удалось ранить более 10 человек, шесть из которых погибли. Среди получивших травмы есть дети.

В настоящее время известно о шести погибших и семи пострадавших. Однако некоторые находятся в тяжелом состоянии: врачи борются за их жизнь.

Представитель полиции штата обратился в телеэфире к гражданам. Он сообщил, что вооруженного мужчину ликвидировали, а его сообщника разыскивают. Мотивы пока не установлены.

Правоохранители не исключают, что произошедшее приравняют к террористическому акту. Однако это пока преждевременная версия.

Ранее Дмитрий Медведев заявил об украинском следе в теракте в Подмосковье. Он объяснил, что организаторы спрятались за легендой об активности известного террористического движения.