В Сиднее количество погибших после «теракта» в ТЦ возросло до шести
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Мужчина устроил массовую резню в торговом центре в Сиднее, Австралия. Местные власти и полиция предварительно называют атаку террористическим актом. The Guardian сообщает, что количество жертв снова выросло.
По предварительной информации, мужчина ворвался в торговый центр Westfield Bondi Junction с огнестрельным оружием и ножом. В этот момент в здании находилось множество людей. Злоумышленнику удалось ранить более 10 человек, шесть из которых погибли. Среди получивших травмы есть дети.
В настоящее время известно о шести погибших и семи пострадавших. Однако некоторые находятся в тяжелом состоянии: врачи борются за их жизнь.
Представитель полиции штата обратился в телеэфире к гражданам. Он сообщил, что вооруженного мужчину ликвидировали, а его сообщника разыскивают. Мотивы пока не установлены.
Правоохранители не исключают, что произошедшее приравняют к террористическому акту. Однако это пока преждевременная версия.
Ранее Дмитрий Медведев заявил об украинском следе в теракте в Подмосковье. Он объяснил, что организаторы спрятались за легендой об активности известного террористического движения.