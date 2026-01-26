Россиянин жестоко расправился с двухмесячным сыном из-за его плача

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об убийстве двухмесячного ребенка. По версии следствия, отец младенца расправился с сыном из-за того, что тот плакал и вел себя неспокойно, пишет Lenta.ru .

По данным регионального следственного управления СКР, инцидент произошел ночью 22 октября 2025 года в квартире на Первомайской улице. Отец, взбешенный шумным плачем, нанес ребенку несколько ударов рукой по телу и голове. Фактически он избил младенца, не оставив ему никаких шансов на выживание.

В результате полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался. Следователи провели полный комплекс мероприятий для установления всех деталей произошедшего, после чего дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на Урале бросившая новорожденного из окна мать объяснила свой зверский поступок.