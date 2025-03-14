Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии

Гражданина РФ Воислава Тордена обвинили в Финляндии в военных преступлениях и приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное адвокатом подсудимого Наталией Мальгиной. Суд над Торденом проходил с начала декабря прошлого года по конец января этого. Теперь же стал известен судебный вердикт.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — указала его защитница.

Тордена обвиняли в пяти военных преступлениях, которые он якобы совершил в 2014-2015 годах, когда он воевал за ЛДНР против ВСУ. Сам он свою вину не признает. По мнению стороны защиты, обвиняемый стал жертвой политического преследования и все доказательства его вины искажены. Мальгина уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ признал Украину виновной в том, что она не приняла достаточных мер для предотвращения насилия в Одессе в 2014 году. Суд также подчеркнул, что расследование событий в Одессе было проведено ненадлежащим образом.