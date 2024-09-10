В Новосибирске россиянина задержали за минирование гипермаркета

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, заминировавшего гипермаркет. Об этом сообщила «Лента.ру».

10 сентября в гипермаркете сработала тревожная сигнализация. В здании обнаружили металлическую конструкцию, крупный шприц и множество проводов, обмотанных разноцветной изолентой. Подозрительный объект лежал на столе рядом с камерами хранения.

Посетителей незамедлительно эвакуировали, а устройство было нейтрализовано. Подозреваемого удалось быстро найти и задержать.

Ранее сообщалось, что два лесных пожара потушили в Ступино.