Россиянка на автомобиле каршеринга в Санкт-Петербурге сбила инспектора ДПС

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга совершила наезд на инспектора ДПС. По информации Главного управления МВД по региону, правоохранитель с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Инцидент произошел после незначительного ДТП, участниками которого стали 44-летняя женщина и 49-летний водитель. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД начали оформление документов и попросили женщину убрать автомобиль к обочине.

Водительница попыталась выполнить указание, однако, по предварительным данным, в состоянии стресса перепутала педали. В результате автомобиль резко рванул вперед и сбил 46-летнего инспектора. В отношении виновницы инцидента составлен административный протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

