Россиянка получила 16 лет колонии за перевод денег боевикам ВСУ

В Алтайском крае вынесли суровый приговор по делу о государственной измене, передает ТАСС. Суд приговорил 42-летнюю местную жительницу к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима за перевод 360 тыс. руб. на чужой банковский счет.

Женщину признали виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Следственные органы установили, что полученные средства были перечислены на счет, который использовался боевиками ВСУ.

Согласно материалам дела, перевод денежных средств оказал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Это преступление квалифицировали как особо тяжкое.

Ранее сообщалось, что в ДНР задержали мужчину, планировавшего отравить высокопоставленного российского офицера.