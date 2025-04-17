Россиянка пострадала от нападения акулы во время отдыха на Мальдивах

Москвичка отправилась на отдых на Мальдивских островах, и во время подводной экскурсии ее укусила за кисть руки акула. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Женщина прибыла на отдых из Москвы. В один из дней ее и других отдыхающих увезли на подводную экскурсию с участием акул, так называемый снорклинг. Во время этого развлечения одна из хищниц напала на нее и укусила за руку.

«Девушка сразу же оттолкнула ее рукой и быстро поплыла к туристической лодке. Ее тут же вытащили и принялись оказывать первую помощь», — указал микроблог.

После этого пострадавшую отправили в больницу, где ей сделали операцию и зашили укус. Раненая пожаловалась, что ей плохо обезболили операционное поле и из-за этого ей было очень больно. Вдобавок ко всему страховая компания отказалась оплачивать ей все медицинские расходы.

Ранее жители Сочи сообщили, что видели неподалеку от берега акулу. Эксперты предположили, что к берегу могла подплыть лисья акула. Этот хищник не нападает на людей, он считается достаточно безопасным обитателем.