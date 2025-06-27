Россиянка при смерти попала в реанимацию после экскурсии в Армении из-за укуса гюрзы

Жительница Уфы пострадала в Армении во время экскурсии, ее укусила ядовитая змея. Девушку экстренно отправили в реанимацию. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Жительница Уфы отправилась в Армении на экскурсию в ущелье реки Азат. Ее сопровождал гид. После того, как путешественница сделала фото на камнях, она обнаружила, что у нее из пальца пошла кровь. Сопровождающий ее человек запаниковал и заявил, что это стало результатом укуса гюрзы. Вслед за этим он повез свою подопечную в травмпункт, откуда пострадавшую переправили в больницу.

«По пути у нее онемела рука и появился жар в груди. Девушке вкололи дексаметазон, а также началась рвота — и состояние ухудшилось», — указал микроблог.

После того, как туристку привезли в реанимацию и поставили капельницу, состояние укушенной стало улучшаться.

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