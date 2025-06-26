Туристам из РФ предложили отправиться через Приморье на новый пляжный курорт в КНДР

Жителям России стала доступна возможность отправиться на отдых на северокорейский курорт Вонсан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы правительства Приморья.

На протяжении своего визита в КНДР курорт Вонсан, который расположен на восточном побережье Корейского полуострова, посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Во время переговоров с северокорейским правительством была достигнута договоренность о посещении курорта российскими путешественниками.

«Жители края и туристы со всей России смогут отправиться через Приморье на новый пляжный курорт мирового уровня. Выезд первой группы запланирован на 7 июля», — указали журналистам.

Все поездки предлагаются от лица аккредитованного туроператора. Вся поездка рассчитана на семь ночей и восемь дней. В программу визита в КНДР входит не только отдых на пляже, но и посещение столицы Северной Кореи Пхеньяна и знакомство с его достопримечательностями.

Ранее сообщалось, что в Москве стали доступны свадебные путешествия в Северную Корею. Их стоимость начинается от 530 тыс. руб. В эту сумму включено оформление виз и оплата авиабилетов или железнодорожных проездных документов. На выбор предлагаются два варианта маршрута: на поезде через Хабаровск или на самолете с пересадкой во Владивостоке.