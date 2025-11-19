Россиянка применила борцовский прием против полицейского в Бердянске

В Бердянске произошел резонансный инцидент с нападением на сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил «МК» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Донбассе», 40-летняя россиянка была задержана после того, как применила физическую силу к полицейскому.

Конфликт произошел в ночное время, когда наряд полиции заметил на улице женщину в состоянии алкогольного опьянения во время действия комендантского часа. Стражи порядка попытались провести с ней профилактическую беседу, однако гражданка отреагировала агрессивно.

Используя навыки из своего спортивного прошлого, она осуществила бросок сотрудника полиции через прогиб, применив борцовский прием. Нападавшую немедленно задержали другие сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на месте происшествия.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

