Женщина устроила пьяный дебош в международном аэропорту Перми

В международном аэропорту Перми задержана местная жительница, устроившая дебош в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, инцидент произошел в здании аэровокзала, где женщина грубо нарушала общественный порядок.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции пытались утихомирить дебоширку, однако она отказалась подчиняться их законным требованиям. Для пресечения правонарушения стражам порядка пришлось применить спецсредства — женщину попытались усмирить с помощью наручников.

В ответ задержанная оказала ожесточенное сопротивление и совершила нападение на одного из сотрудников транспортной полиции. В настоящее время в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

