Россиянка разбила лобовое стекло в чужом «Гелендвагене» в Красноярске

В Красноярске женщина проникла в чужой автомобиль марки «Гелендваген» и повредила лобовое стекло. Видеозапись произошедшего появилась в телеграм-канале Kras Mash.

На кадрах видно, как владелец автомобиля объясняет работнику АЗС ситуацию — в его транспортное средство через багажник проникла неизвестная. После этого он вместе с сотрудниками Росгвардии пытается выдворить нарушительницу из машины.

По информации Kras Mash, 37-летняя жительница Красноярска, находясь внутри автомобиля, учинила беспорядок в салоне. В результате она была задержана правоохранительными органами.

Как выяснилось, это не первый случай, когда данная женщина проникает в чужие автомобили. Нарушительницу порядка направили на обследование в наркологический диспансер.

