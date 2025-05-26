Пассажирский самолет из Москвы в Салехард прервал посадку

Экипаж Airbus A320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Москвы в Салехард, прервал посадку перед заходом в ямальский аэропорт. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

По предварительной информации, причиной проблем полета стал нестабилизированный заход на посадку. Сохранялись неблагоприятные погодные условия. Несмотря на это, в 14:33 по московскому времени пилоты приняли решение уйти на второй круг — стандартную процедуру при сомнениях в безопасности посадки. Через 11 минут лайнер успешно приземлился.

Как напомнило интернет-издание северного региона, Airbus A320 недавно получил новый дизайн в честь 50-летия Нового Уренгоя — на его фюзеляже появилась юбилейная надпись. В этот же день обновленный лайнер выполнил первый рейс по маршруту Тюмень — Салехард.

Ранее сообщалось, что в Калининграде буйная женщина сорвала вылет пассажирского самолета, открыв аварийную дверь.