Россиянку взяли с поличным при попытке устроить диверсию на железной дороге

Гражданка РФ самостоятельно приобрела взрывное устройство и пыталась устроить взрыв на объекте железнодорожного транспорта в Белгородской области. При этом она была задержана, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления ФСБ.

Уже установлено, что женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Она приобрела взрывчатку, и готовила теракт на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры.

«Пресечена преступная деятельность гражданки России, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии», - заявили по этому поводу представители Федеральной службы безопасности.

Теперь неудавшуюся террористку ждет уголовное наказание, ей грозит внушительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что росгвардейцам удалось найти в ЛНР тайник, в котором хранилось более тонны взрывчатки. В нем также находились мины, гранаты, патроны для стрелкового оружия и многое другое.