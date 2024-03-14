Силовики обнаружили в ЛНР тайник с тонной взрывчатки и десятками тысяч патронов

Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайник на территории Луганской народной республики. Он содержал в себе взрывчатые вещества, уже готовые к применению взрывные устройства, патроны, гранаты и мины. Об этом сообщил ТАСС .

Только пластита в тайнике обнаружили 1 тысячу килограммов. Там же находились 137 килограммов тротила, сотни метров огнепроводного шнура, 34 тысячи единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

«При этом 50 самодельных взрывных устройств были уже подготовлены к использованию», - указали в пресс-службе Росгвардии.

Оттуда же извлекли десятки мин, более ста гранат различных моделей. Теперь силовики устанавливают тех, кто создал этот тайник и пользовался им. Отмечено, что подобная находка сорвала планы украинских спецслужб по организации различных терактов и диверсий.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали подозреваемого в поножовщине, которая произошла в подмосковном Воскресенске. Приезжий из Кемеровской области нанес ранения своему соседу по хостелу во время ссоры, которая произошла при распитии спиртных напитков.