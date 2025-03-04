Россиянку задержали за организацию незаконной миграции в РФ сотен филиппинок

Жительница Санкт-Петербурга была задержана за то, что ввозила нелегально в Россию жительниц Филиппин. Она помогла легализоваться более чем 600 иностранкам. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Злоумышленница, по версии правоохранителей, действовала на протяжении 10 лет. Она через свою фирму выдавала прибывающим с Филиппин женщинам свидетельства о том, что они работают в ее фирме учителями английского языка. В действительности все они исполняли обязанности нянечек либо сиделок. За это работницам приходилось отдавать своей «благодетельнице» по трети от своей зарплаты.

«По подсчетам следователей, за 10 лет Елизавета привезла в Россию около 600 граждан Филиппин. На женщину возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции», — указал микроблог.

Вскоре предпринимательница была отпущена, в ее отношении принято решение избрать мерой пресечения домашний арест. Вместе с бизнес-леди задержали и шесть иностранок, сейчас решается вопрос об их выдворении из страны.

Ранее сообщалось, что власти РФ подготовили проект закона, по которому трудовым мигрантам можно будет работать не только в том регионе, где они получили патент. Им разрешат трудиться в соседних областях, если теми заключено соответствующее соглашение друг с другом.