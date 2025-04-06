Российская армия нанесла массированный удар по Украине

Министерство обороны РФ сообщило , что в ночь на 6 апреля российские Вооруженные силы осуществили атаку на ключевой артиллерийский склад украинской армии.

В сообщении уточняется, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием дальнего радиуса действия воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Целью являлась центральная артиллерийская база вооружения ВСУ и объекты оборонной промышленности, участвующие в изготовлении БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что поставленные цели достигнуты, и все намеченные объекты поражены.

Дополнительно сообщается, что российские подразделения нанесли удары по ремонтным мастерским и сервисам западной техники, предприятию ВПК Украины, а также складам, где хранились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение.

Ранее сообщалось, что после массированного ракетного удара в Киеве начались пожары.