Российские войска нанесли ряд ударов по территории Украины, использовав дальнобойные вооружения. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

В атаке целей, расположенных на Украине, приняли участие ракетные войска, авиация и беспилотники. Воздействию подверглись военные аэродромы, склады топлива, а также места временного базирования подразделений и соединений ВСУ. В число целей также включили пункты дислокации иностранных наемников.

Военные добавили, что под российский контроль было взято село Михайловка, которое находится в Донецкой Народной Республике. Его освободили военнослужащие частей, входящих в группировку войск «Центр».

Ранее сообщалось, что ВСУ стали готовить ударный кулак на границе с Брянской областью. Они планируют вторжение и для этой цели сосредотачивают на приграничной территории собственные войска и наемников.