Российская армия нанесла удар «Искандером» по ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по месту скопления живой силы и техники ВСУ, которое засекли рядом с селом Лосевка в Сумской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями Министерства обороны РФ.

«Расчет комплекса ОТРК «Искандер» нанес удар по району сосредоточения 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка», — указали журналистам.

Под атаку попала как живая сила противника, так и его боевая техника.

Ранее представитель пророссийского подполья на Украине Лебедев заявил, что в Сумской области атакованы склады ВСУ, в которых стояла военная техника. По его словам, была точно накрыта ферма, в ангарах которой располагались машины. В итоге вспыхнул пожар, была слышна детонация боеприпасов. Также подпольщик сообщил, что в Полтавской и Черниговской областях, вероятно, пострадали учебные базы украинских военнослужащих.