За последние сутки российские части нанесли удары по ряду объектов ВСУ. В их число входят цеха по изготовлению беспилотников, а также пункты их запуска. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление Министерства обороны РФ. Его представители заявили, что за предшествующие сутки были нанесены удары по 152 районам неприятеля. Целями стали цеха по изготовлению и сборке дронов, пункты их запуска, инфраструктурные объекты на военных аэродромах, скопления живой силы и техники противника.

В нанесении ударов принимали участие ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотные летательные аппараты. В итоге различными группировками войск ВС РФ было уничтожено более тысячи солдат противника.

Ранее западная пресса сообщила, что все 10 шведских танков Stridsvagn 122, которые получили ВСУ, были поражены огнем российской армии. Некоторые боевые машины даже получили более одного попадания. Часть из них, наиболее защищенные, остались в строю даже после нанесения им повреждений.