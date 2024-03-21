Российская армия нанесла удары «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
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Прошедшей ночью военно-космические силы России ударили своими высокоточными ракетами по ряду украинских объектов. Среди них командные пункты и центры принятия решений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.
Среди целей, по которым били российские ракетчики – как пункты дислокации сил специальных операций Украины, так и места базирования иностранных наемников.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Все объекты поражены», - заявили представители военного ведомства.
Ударам подверглись места скопления личного состава ВСУ, базы материально-технического снабжения, центры принятия решений.
Только в Киеве сегодня рано утром гремели три серии взрывов. Под удар попали два промышленных предприятия, а также трансформаторная подстанция. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.