Российская армия нанесла удары по 162 пунктам дислокации ВСУ

Украинским вооруженным формированиям были нанесены поражения в 162 пунктах их временной дислокации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное представителями Министерства обороны РФ.

В атаках, которые совершались на украинских военных и подразделения иностранных наемников, участвовали ракетные войска, беспилотники, авиация и артиллерия.

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов», — указали журналистам.

Средства ПВО сумели поразить 137 вражеских беспилотников, а также шесть управляемых авиабомб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами восемь неприятельских беспилотных летательных аппаратов. Над Белгородской, Владимирской, Воронежской и Курской областями было нейтрализовано по два БПЛА противника.