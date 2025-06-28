Российская ПВО сбила за ночь 31 украинский беспилотник

На протяжении ночи на субботу, 28 июня, российская противовоздушная оборона уничтожила 31 украинский дрон. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны России.

На протяжении всей ночи украинская армия пыталась наносить удары по объектам на территории РФ.

«С 23.30 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали военные в микроблоге.

Девять беспилотников было уничтожено над Крымским полуостровом. Шесть БПЛА сбили над Брянской областью. В Смоленской области и над акваторией Черного моря было перехвачено по пять дронов. Два беспилотника нейтрализовали над Азовским морем. По одному дрону сбили над Орловской, Белгородской и Калужской областями, а также над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Брянска. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате удара пострадали четыре мирных жителя. Предварительная оценка ущерба показала повреждения более десяти жилых домов и одного автомобиля. Специалисты обследуют здания на предмет возможных скрытых разрушений.