Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и местам сборки беспилотников

За последние сутки российские войска нанесли ряд ударов по ВСУ, в том числе по инфраструктуре военных аэродромов, а также местам хранения и сборки БПЛА. Об этом заявило Министерство обороны России, слова его представителей привело РИА Новости.

В нанесении ударов принимали участие части оперативно-тактической авиации, подразделения ракетных войск и ударных беспилотников, а также артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников», — указали военные.

В общей сложности удары наносились по 147 районам противника. Средствами ПВО были перехвачены 105 неприятельских БПЛА самолетного типа, а также шесть реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее глава Запорожской области Балицкий сообщил об украинском ударе по Бердянску. Управляемой ракетой была целенаправленно атакована емкость с нефтепродуктами в порту. Задачей ВСУ было устроить экологическую катастрофу в акватории Азовского моря.