Российская армия окружила часть группировки ВСУ в Часовом Яре

На востоке города Часов Яр часть украинских войск, которые обороняют данный населенный пункт, попали в окружение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от силовиков ДНР.

Украинские части несут в Часовом Яре большие потери. Они вдобавок попали в окружение. Подразделения, которые находятся на востоке города, окружены российскими войсками.

«На востоке Часова Яра группировка противника попала в оперативное окружение», - указали представители Донецкой народной республики.

Вся окруженная территория находится под огневым контролем ВС РФ. Противник несет из-за этого тяжелые потери.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались нанести удар по топливной базе в Ростовской области. Они атаковали объект, взорвавшись на его территории. Им не удалось вызвать пожар, при инциденте никто не пострадал.