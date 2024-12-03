Подразделения «Южной» военной группы взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска также освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и военным аэродромам. По информации, потери ВСУ в зоне ответственности Западной группы составили до 460 солдат.

Кроме того, за сутки потери украинских военных в зоне группировки «Центр» превысили 555 человек. Воздушные силы России за этот период сбили 40 беспилотников, четырнадцать из которых находились вне зоны проведения специальной операции.

Также сообщается, что в результате действий группировок «Днепр» и «Север» рядовой состав ВСУ за сутки потерял около 100 бойцов.

Ранее сообщалось, что российская армия успешно продвигается вперед на всех направлениях в Донецкой Народной Республике и не дает возможности украинским войскам закрепиться на новом месте.