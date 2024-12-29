На территории Донецкой Народной Республики был освобожден поселок городского типа Новотроицкое. Об этом сообщило Министерство обороны России, слова его представителей привел ТАСС.

Журналистам заявили, что успеха удалось добиться частям, которые входят в группировку войск «Центр».

«Подразделения в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — указали в военном ведомстве.

Данная группировка за последние сутки сумела отбить 11 контратак неприятеля и уничтожила около 480 солдат и офицеров противника. Было подбито три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин врага. У ВСУ также было выведено из строя не менее четырех артиллерийских орудий, в том числе и артсистема иностранного производства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под Работино попытались сымитировать успех на передовой. Они с дрона сбросили украинский влаг на российские позиции. Военнослужащие ВС РФ высмеяли этот поступок и заявили, что уже устали собирать украинские «тряпки» и мыть ими полы.