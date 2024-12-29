На позиции российского подразделения в Запорожской области был сброшен украинский флаг с беспилотника. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Украинский дрон под Работино сбросил сверху флаг на российские позиции. Судя по всему, таким образом ВСУ пытаются хоть как-то понять свой моральный дух после неудач на фронте. Бойцы ВС РФ с насмешкой отнеслись к данной выходке.

«ВСУшники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?! Мы устали ими полы протирать», — заявили они.

Россияне предложили украинцам установить в бою флаг на неприятельскую подбитую бронетехнику, как они сами уже сделали это недавно.

Ранее украинский депутат Дубинский признал, что потери у ВСУ растут в геометрической прогрессии. Он считает, что армия Украины потеряла способность удерживать фронт. Очередная мобилизация и финансовая поддержка, по его мнению, уже не помогут стране.