На территории Донецкой Народной Республики было освобождено село Гигант. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, слова его представителей привело РИА новости.

Успеха удалось добиться «Южной» группировке войск.

«В результате активных действий подразделений освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — указали военные.

По утверждению представителей Минобороны, в течение прошедших суток неприятель потерял вдоль всей линии боевого соприкосновения порядка 1,4 тыс. человек. Российские средства ПВО сбили 56 беспилотников, а также 11 снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня HIMARS.

До этого уже сообщалось о пяти сбитых за ночь дронах. Дежурные средства ПВО сумели нейтрализовать три беспилотника над Волгоградской областью и еще по одному над Воронежской и Белгородской областями. Обломки одного сбитого беспилотника рухнули на территории завода.