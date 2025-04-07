Российская армия освободила село Катериновка в ДНР

Российским подразделениям удалось добиться успеха на территории Донецкой Народной Республики. Они взяли под свой контроль населенный пункт Катериновка. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Подразделениям ВС РФ, которые входят в группировку войск «Запад», благодаря решительным действиям удалось добиться успеха в ДНР.

«Освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 7 апреля сбили 19 украинских беспилотников. 13 из них удалось перехватить над Азовским морем. Еще четыре летательных аппарата ликвидировали над территорией Краснодарского края.