Порядка двухсот украинских военных устроили атаку российских позиций у села Нехотеевка в Белгородской области. Эта попытка была отбита с уроном для неприятеля. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Сначала появились известия о том, что около двухсот украинских военнослужащих начали атаку села Нехотеевка в попытке прорваться на территорию Белгородской области. Они высадились вблизи российской границы с бронетехники и предприняли свою атаку. Вся тактика наступления в точности напоминала ту, которая была использована при вторжении в Курскую область.

Но на этот раз российские войска были наготове и дали отпор противнику. Враг был отбит, его потери при этом составили порядка 20 человек.

До этого пресса сообщала, что российский батальон мотопехоты занял позиции в исправительной колонии на территории Курской области и дал отпор украинской армии. ВС РФ не дали противнику прорваться по направлению к населенному пункту Малая Локня, который находится в Суджанском районе.