Мотострелковый батальон ВС РФ отразил попытку прорыва украинской армии в Курской области, заняв здание исправительной колонии. Данные об этом появились в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Бойцы батальона заранее заняли позиции, сумев эвакуировать как заключенных, так и персонал колонии. Они дополнительно возвели защитные сооружения, которые помогли им продержаться несколько дней.

«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии №11», — указали в военном ведомстве.

Противник при штурме колонии потерял около десятка единиц своей бронетехники, а также порядка сотни человек живой силы. Временами защитникам ИК-11 помогала артиллерия. Она открывала свой огонь по заявкам мотопехоты.

Ранее пресса привела рассказ американского наемника, который должен был принимать участие во вторжении в Курскую область. Он сообщил, что все изначальные планы пошли прахом и боевые действия для ВСУ очень быстро превратились в хаос.